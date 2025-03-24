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這檔「AI伺服器」連結器股調整配息率 每股配發16.46元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
凡甲。翻攝自公司官網
凡甲。翻攝自公司官網

連接器廠凡甲（3526）24日宣布，團隊因考量此次配息有可轉換公司債轉換成普通股參與分配，因此決議將「配息率」進行調整，該決議已於3月5日經董事會決議通過，而變更後每股所發放的現金股利，將從原先的每股配發16.75元，調整為每股配發16.46122845元。凡甲24日以280.5元開高走高，盤中一度衝上282.5元、上漲約2.5元、漲幅達到0.89%，整體表現亮眼。

據悉，凡甲作為國內「AI伺服器」連接器供應商，旗下客戶涵蓋Google、Amazon、Microsoft 等規模較大的CSP廠，同時凡甲也是台鏈AI伺服器大廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等主力ODM 廠的合作夥伴，並為以上大廠提供包括「高速連接器」與「模組」等產品，而「伺服器連接器」作為團隊旗下營收佔比最高的產品，也為其帶來源源不絕的龐大商機。

凡甲維持三大業務營收均年增雙位數預期，其中，筆電2024年營收占比13%至15%、年增逾20%，超過產業平均，2025年將受惠Windows技術支援結束的換機需求，電競筆電成長亦有利I/O連接器業務表現。而展望今年營運，凡甲則預估，第1季營收將季減高個位數百分比，3月為當季高峰，法人預估今年營收可望逐季成長；第1季毛利率可能受營收影響而季減，但未來數季亦將復甦。

對此，法人指出，凡甲2024年伺服器營收占比47%至48%、年增30%以上，預估2025年維持雙位數成長，主要拜AI伺服器推升高效能與高功率連接器需求。至於電動車2024年營收占比38%至39%、年增約40%，2025年受惠中國大陸電動車需求增長，尤其比亞迪出貨量目標500萬台以上，預期將帶動相關營收成長20%以上。

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