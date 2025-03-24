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野獸國泰國廠投產挹注營收 並減少關稅壁壘影響

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
野獸國示意圖。圖/業者提供
野獸國示意圖。圖/業者提供

野獸國（6995）24日表示，為因應美國總統川普提出的關稅政策，今年2月正式啟用泰國產能，同時挹注2月營收表現，未來透過泰國廠除了減少關稅壁壘的影響，也能達到產能彈性調配的目的。

野獸國為台灣IP產業品牌，由美系IP授權逐步拓展至日系IP，開發品牌授權、IP營運、展覽活動，目前產品銷售到全世界30個國家，2024年台灣營收占比達63％，海外營收則占37％，其中在美國加州、中國上海、馬來西亞吉隆坡，以及泰國曼谷都設有子公司，並成功打入美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）通路。

野獸國指出，公司致力設計及製造IP授權玩具、文具、禮品、服飾等周邊產品，長期深耕美系玩具與電影商品授權市場，並成功打入美國市場。但面臨美國針對中國生產製造加徵20％關稅政策，提早在2023年開始投資泰國生產線，並與當地夥伴合作，成為野獸國另一座海外工廠，並於今年2月正式啟用泰國廠。

野獸國表示，泰國廠歷經2年的調整及員工教育訓練，雖然新產線產能利用率僅10％，但今年持續進行產能優化，提升交貨品質，產能利用率將逐季提升。此外，由於關稅關係，經銷商對輸美訂單偏向觀望保守，但隨著產能彈性調配，隨時因應客戶需求，對美的訂單有望恢復正常。

野獸國指出，第1季屬於傳統淡季，主要由於中國廠面臨春節長假停產影響，但如今泰國廠開始投產，將中國接單移轉到泰國廠生產出貨，淡化中國春節因素，今年2月營收1.04億元，年增16.13％，反映泰國廠的初步效應，公司在去年11月轉為獲利後，營運狀況持續轉佳，今年上半年有望繳出優於去年同期的成績。

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