地緣政治轉單題材續燒 世界先進早盤重返百元俱樂部

地緣政治轉單題材續燒，成熟製程晶圓代工廠世界先進（5347）股價歷經盤整早盤重返百元俱樂部。

美國官方已對大陸成熟製程展開301調查，結果將在川普政府任內出爐。

外電報導，美國今年元月1日起對大陸半導體徵收50%的關稅。成熟製程是採用十多年前推出的較舊製造工藝，通常比用於AI應用或精密微處理器的晶片簡單。美國商務部去年12月表示，美國使用半導體的產品中，有三分之二含有大陸生產的傳統製程，且半數美國企業，包括國防行業的企業都不知道其半導體的來源。

對於301條款後續議題，世界先進先前於法說會已針對「去中化」議題提出相關說法，強調客戶群供應鏈韌性帶來的電源管理IC新商機，抵銷大陸價格戰的影響。

業界人士說，美方若針對大陸成熟製程開槍，預期台灣成熟製程廠商將受惠。其實在美方301調查前，客戶因應供應鏈韌性已展開「去中化」策略，台灣成熟製程廠商也受惠。

世界董事長方略曾在法說會上多次提到供應鏈積極「去中化」的趨勢。他曾提到，歐美客戶去中化有看到一些機會，這些機會對世界營收可望有顯著貢獻，主要以電源管理IC產品線為主。

去年12月23日美國商務部對大陸半導體展開301調查，時任商務部長雷蒙多曾表示，該產業若高度控制在大陸之手，可能造成國安風險。她說：「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為疫情期間當我們需要晶片時卻根本沒有。」依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。

301條款授權美國貿易代表先決定大陸的作法是否「不合理」或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，政府將對大陸實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查耗時數月，將由川普政府做出決定。