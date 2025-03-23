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橙的衝刺 AM 業務 鎖定歐美

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的，今年將持續擴大歐美市場版圖，不僅將提升胎壓偵測器產品的出貨量能，也將擴大相關服務配套，擴充營運綜效。

今年首季營運，橙的持審慎樂觀看法，表示隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，持續看好未來接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準。

策略方面，橙的戮力擴大AM業務歐洲地區客戶數基礎，完善布建當地自有業務團隊，保持與現有經銷商的良好合作關係，進一步提升業務穩定性與黏著度。

此外，針對歐洲、美洲等成熟的售後服務市場，橙的也積極推動胎壓偵測器及相關配套服務的開發，以期維持集團長期市場競爭力。

橙的去年全年合併營收為4.06億元，受惠旗下美洲與歐洲客戶的需求明顯持續增溫，帶動2024年稅後純益4,355萬元，EPS 1.87元。

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