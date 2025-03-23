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北市民族東路奪命迴轉！汽車撞機車 騎士重傷送醫不治

友鋮上櫃 四天大漲38%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予友鋮董事長張宏誠（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予友鋮董事長張宏誠（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

櫃買家族再添新兵，友鋮（7718）主要從事汽車及工業機械用扣件製造及買賣業務，已於3月18日上櫃掛牌，是今年第九家上櫃掛牌的公司。友鋮上周五（21日）股價收在55.4元，掛牌以來股價大漲15.4元，漲幅達38.5%，蜜月行情表現亮眼。

根據櫃買中心資料，友鋮2023年營收為22.85億元，每股稅後純益為5.67元；2024年前三季營收為18.34億元，EPS為4.81元。

友鋮成立於2001年，成立至今已逾20年，一直專注於扣件的生產銷售，主要透過歐美扣件分銷商再銷售給汽車OEM原廠與Tier 1汽車零件供應商，終端應用車廠涵括知名國際汽車大廠。相較同業營運模式為提供規格少、量大、自製為主之標準品扣件，友鋮以客製化訂單為主，每年持續研發新規格樣品，提供多種不同規格的緊扣件，可使歐美分銷商一站式購足，故客戶黏著度高。

友鋮近四年度營收均維持在20億元以上，即便近年面臨國際局勢動盪及大陸廠商的競爭壓力下，2024年度營收仍較2023年度成長，達到24億元。因應國際環境變遷及產業轉型，近幾年除不斷投入研發新產品的製程改良，提升生產效率並降低成本外，亦於台南新建新吉廠，以期提升高階產品自製率。新廠將導入智慧製造、智慧搬運車，以降低製造成本及因應人力短缺等問題，並規劃設置太陽能發電設備，響應永續發展。

由於近年來ESG及淨零轉型已成為全球趨勢，友鋮在追求發展的同時，也持續注重ESG的落實。櫃買中心表示，螺絲扣件體積雖然微小，但在基礎建設、製造工業生產過程中，扮演舉足輕重的角色，台灣是全球第三大扣件出口國，僅次於中國大陸及德國，期待未來能有更多優質的扣件同業成為櫃買家族一員。

櫃買中心 營收

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