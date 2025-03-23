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鼎翰拚成長 雙管齊下

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

條碼機大廠鼎翰（3611）表示，即便2025年與2026年全球經濟充滿不確定性，該公司將透過擴大產品應用面及策略性投資雙管齊下，內部仍定下積極成長目標。

鼎翰因應川普政府新關稅政策，正積極評估並調整全球製造與銷售布局，藉此降低潛在衝擊，規劃將受關稅影響較大的大陸製產品轉移至其他生產基地，同時也將適度反映產品售價。

此外，鼎翰2024年併購韓國Bluebird，是繼過去併購工業型條碼印表機、標籤耗材廠之後，再取得讀取與輸入設備（input）的最後一塊拼圖，使得鼎翰產品線更全面化、完整化。

鼎翰指出，Bluebird營收主要來自直銷（direct-to-customer），鼎翰本身是透過經銷商為主，且該公司深耕海外市場多年，擁有廣泛通路資源與國際客戶，換言之，這次併購將實現產品、客戶與銷售通路的互補。

併購 關稅

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