美光財報、展望優於預期 法人看好群聯營運後市

美光（Micron）最新一季（2024年12月至2025年2月）財報優於預期，同時，本季展望樂觀中，法人機構表示，記憶體上游供應商控制產出，需求逐步增加，DRAM和NAND Flash價格都將上揚，看好競爭力較佳的群聯（8299）營運後市。

受惠生成式人工智慧成長，GPU和ASIC為支持AI伺服器的核心，而記憶體是其重要的零組件。資料中心收入組合超過Miron收入50%，資料中心SSD及整體SSD市場占有率再創高，營收也達到公司新高。Miron的HBM出貨量超出計劃，並取得NVIDIA發布Blackwell GPU HBM3E，營收不斷逐季翻倍成長。

Micron上季營收為80.5億美元，季減7.5%，優於市場預估79億美元，稅後獲利17.8億美元，季減12.4%，每股獲利（EPS）1.56美元，優於市場預期。

受惠人工智能驅動的需求比預期更強，但PC、智慧手機和傳統伺服器的需求預測較原先預期低，不過，Micron對本季營運持樂觀的看法，主要來自新產品推出，單機結構性內容增長和客戶庫存持續改善的推動，位元出貨量將恢復成長，預估全季營收為86~90億美元，季增6.7%~11.7%)，高於市場預估89.7億美元。而毛利率將介於35.5~37.5%，主要是因為NAND Flash持續面對挑戰，EPS為1.47~1.67美元。

雖總體經濟風險依然存在，但人工智能驅動的數據中心產品需求強勁，使Micron高階產品HBM和SSD供應吃緊。因此儘管個人電腦和智能手機的短期需求低於預期，但公司預計產品價格將恢復上漲態勢，此外，用於AI HBM訂單在2025年之前已經售罄。

分析師表示，Micron對於2025年的展望非常樂觀，主要受到AI驅動的記憶體需求大幅增長以及其在HBM的領先地位所推動，預計營收將持續增長，並專注於擴大產能以滿足市場需求；記憶體上游供應商控制產出，需求逐步增加，DRAM和NAND Flash價格都將上揚，但台灣記憶體相關廠商皆未打入HBM，因此營運改善較預期慢，因此，看好競爭力較佳的群聯後市營運表現。