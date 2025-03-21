立碁2月每股純益0.09元 台揚每股稅後淨損0.28元
LED廠立碁（8111）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（21）日依規定公告自結財報，2月合併營收6,600萬元，年增29.41%，稅前淨利1,200萬元，年增50%，歸屬母公司業主淨利1,000萬元，年增11.11%，每股純益0.09元。
立碁也公告2024年第4季合併營收2.18億元，年增4.81%，稅前淨利6,500萬元，年增912.5%，歸屬母公司業主淨利5,300萬元，較前年同期虧損300萬，由虧轉盈，每股淨利0.49元。2024年全年合併營收8.09億元，稅前淨利1.21億元，歸屬母公司業主淨利9,900萬元，每股純益0.91元。
衛星通訊廠台揚被列入全額交割股後，本周股價連五天跳空跌停，台揚昨日應要求公布財務重大訊息，2月每股稅後淨損0.28元。
台揚每股淨值低於5元，18日起被列入全額交割股，股價自17日起跳空跌停，昨日吞第五根跌停，下跌1.95元，收17.85元，跌停委賣張數高掛1.15萬張，一周股價跌逾四成。
台揚公告今年2月營收7,500萬元，年減49%，歸屬母公司業主淨損7,000萬元，每股稅後淨損0.28元，去年第4季營收3.85億元，歸屬母公司業主淨損4.99億元，每股稅後淨損1.98元。
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