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東典光電改選董事 孫正強接任董座

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
東典光電新任董座孫正強（左），總經理由蘇立群（右）續任。圖／東典光電提供
東典光電新任董座孫正強（左），總經理由蘇立群（右）續任。圖／東典光電提供

光通訊濾鏡廠東典光電（6588）21日召開股東臨時會，全面改選董事及獨立董事，股東會後董事會推選由孫正強當選董事長，總經理由蘇立群續任。孫正強表示，未來將積極推進光學感測、半導體光學等佈局。

東典光電去年下半年股權轉讓動態逐漸明朗化，原大股東東南實業(前稱東鹼（1708）)逐步轉讓股權後，淡出董事會，法人代表改派收購方代表人孫正強，東典並於去年底完成現金增資，21日股東臨時會全面改選董事。

東典新任董事包括東南實業法人代表陳正德、生豐資本法人代表孫正強、生豐一號投資法人代表楊宗翰及沈慧誠，新任獨立董事由現任東典光電獨董陳以敦、CW Crescent Tech執行合夥人陳若中，及鴻呈實業財務副總邱寶桂擔任。

東典光電去年7月取得無線通訊公司麥樂斯51%持股。孫正強表示，未來東典光電將會在現有光通訊鍍膜技術基礎上，更積極推進光學感測、半導體光學、網通、光電整合、光電化學材料及資安等產業。

東典表示，過去東典以宜蘭為發展基地，隨著未來開展新的產業佈局，將積極往西部科技走廊發展，除建立自有研發基地外，並將密切與台灣頂尖大學及研究中心，共同合作開發各項光通訊技術與光學應用服務產品。

展望後市，東典看好，AI普及將大量推升高速運算及高速傳輸需求，東典光電營運也將受惠，今年起光學感測、半導體光學與網通佈局也將陸續開花結果。

光電 半導體 股東臨時會

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