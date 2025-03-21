立碁2月淨利1,000萬元、年增11.11% 每股純益0.09元

LED廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，21日應主管機關要求公告自結財報，公告2月合併營收6,600萬元，年增29.41%，稅前淨利1,200萬元，年增50%，歸屬母公司業主淨利1,000萬元，年增11.11%，每股純益0.09元。

立碁同時公告2024年第4季合併營收2.18億元，年增4.81%，稅前淨利6,500萬元，年增912.5%，歸屬母公司業主淨利5,300萬元，較同期虧損300萬，由虧轉盈，每股純益0.49元。2024年全年合併營收8.09億元，稅前淨利1.21億元，歸屬母公司業主淨利9,900萬元，每股純益0.91元。董事會日前決議每股配息0.9元。

立碁加入台積電（2330）和日月光（3711）組成的矽光子聯盟，並在19日召開的GTC大會上，輝達執行長黃仁勳提到的矽光子網路交換器Spectrum-X和Quantum-X，帶動了光通訊概念股的表現。近期，立碁的股價一路飆升，並在20日創下歷史新高，成為市場上的焦點。

立碁21日股價開高走低，盤中翻黑後一路下殺，終場跌幅擴大至2.18%，下跌1.5元，收在67.4元。