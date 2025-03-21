快訊

地牛翻身！16:29台南規模4.4地震 8縣市有感「最大震度4級」

倫敦希斯洛機場失火斷電！緊急關閉致空中交通大亂

柯建銘突衝主席台 拿議事槌連敲！韓國瑜直嗆：這裡不是協商

立碁2月淨利1,000萬元、年增11.11% 每股純益0.09元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立碁電子。記者籃珮禎/攝影
立碁電子。記者籃珮禎/攝影

LED廠立碁（8111）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，21日應主管機關要求公告自結財報，公告2月合併營收6,600萬元，年增29.41%，稅前淨利1,200萬元，年增50%，歸屬母公司業主淨利1,000萬元，年增11.11%，每股純益0.09元。

立碁同時公告2024年第4季合併營收2.18億元，年增4.81%，稅前淨利6,500萬元，年增912.5%，歸屬母公司業主淨利5,300萬元，較同期虧損300萬，由虧轉盈，每股純益0.49元。2024年全年合併營收8.09億元，稅前淨利1.21億元，歸屬母公司業主淨利9,900萬元，每股純益0.91元。董事會日前決議每股配息0.9元。

立碁加入台積電（2330）和日月光（3711）組成的矽光子聯盟，並在19日召開的GTC大會上，輝達執行長黃仁勳提到的矽光子網路交換器Spectrum-X和Quantum-X，帶動了光通訊概念股的表現。近期，立碁的股價一路飆升，並在20日創下歷史新高，成為市場上的焦點。

立碁21日股價開高走低，盤中翻黑後一路下殺，終場跌幅擴大至2.18%，下跌1.5元，收在67.4元。

台積電 營收

延伸閱讀

黃仁勳：華為的AI實力持續增長 但美國限制「效果不佳」

矽光子、低軌衛星領軍網通股 波若威、昇達科飆天價

大學1科系被黃仁勳點名想讀 近半數學子卻後悔：出路窄沒環境

美股收黑台積電ADR勁揚 法人：台股拚守穩年線

相關新聞

昇銳董座百萬交保重挫跌停 但檢調搜索當天還飆上漲停

昇銳（3128）3月19日遭檢調搜索，且約詢案關人員10人到案，董事長及副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元...

萬泰科 2025年拚績增25%

萬泰科（6190）昨（20）日召開法說會，萬泰科董事長張銘烈表示，已經切入人工智慧（AI）伺服器高速線，至少掌握三家美國...

錢櫃2024年EPS 8.86元 橘焱胡同0.66元

錢櫃（8359）昨（20）日董事會通過去年財報，2024年營收35.85億元，年減6.2%，毛利率54.44%，較前一年...

合富揪晉弘 開發新產品

合富-KY（4745）與晉弘昨（20）日宣布簽署策略性合作框架協議，在智慧醫療領域深度合作。以合富在醫療通路的行銷專長，...

雲豹能源小金雞天能綠電 規畫6月登錄興櫃

雲豹能源旗下小金雞天能綠電規畫今年6月登錄興櫃，按規畫時程，最快即可在今年底上櫃掛牌交易。

程曦財報／去年獲利年增36.04％創高 擬配息4.5元、殖利率達3.45％

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）20日公告，2024年全年稅後純益1.83億元，年增36.04％，每股純益達8.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。