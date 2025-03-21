立碁2月每股賺0.09元 股價創高拉回
LED封裝廠立碁（8111）有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告114年2月及113年全年業績。
立碁2月營業收入6600萬元，稅前淨利1200萬元，歸屬母公司業主淨利1000萬元，每股盈餘0.09元。113年全年營業收入8.09億元，稅前淨利1.21億元，歸屬母公司業主淨利9900萬元，每股盈餘0.91元。董事會日前決議每股配息0.9元。
股價表現上，立碁股價自3月14日起發動一波猛烈攻勢，20日盤中一度衝上70.9元、創新高；但21日量縮翻黑，收低2.18%、報67.4元；惟3月以來仍大漲45.89%。
籌碼面上，三大法人3月至20日止共買超2萬91張，包括外資買超1萬8932張、自營商買超1159張。
立碁近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP（系統級封裝），SiP系統封裝與光學鏡頭已從去年第2季起穩定出貨；另外，立碁加入台積電與日月光主導的矽光子聯盟，今年將開始投入1.6T矽光產品開發，拚年底出貨，今年營運挹注強力動能。
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