快訊

2026信賴「空降奇兵」團 奇襲或被逆襲

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

昇銳董座百萬交保重挫跌停 但檢調搜索當天還飆上漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
昇銳董事長江添貴。聯合報系資料庫
昇銳董事長江添貴。聯合報系資料庫

昇銳（3128）3月19日遭檢調搜索，且約詢案關人員10人到案，董事長及副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元具保；昇銳當晚重訊公告表示全力配合檢調單位調查，調查程序對本公司財務業務無影響；但昇銳當天股價竟是飆上漲停收盤，甚至在20日多空交戰下還收紅，不過，21日則是跳空以跌停32.4元開出後鎖死，排隊賣單超過4,600張。

昇銳連日來股價表現震盪，19日收在漲停35.4元，20日開高後一度衝達37.55元，低點也曾回至34.5元，多空交戰下收在36元，漲幅1.69%，不過，21日以則是跌停深鎖。

調查局資安工作站追查發現，昇銳及其子公司長期自中國大陸進口監視器主機之主機板、外殼及線材等零組件，經在台簡易組裝後，貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，在2020年至2024年間得標多件政府採購案。

檢調認為，昇銳的做法使採購機關經辦採購人員誤信昇銳的產品為國產而通過驗收，實已違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，經統計昇銳公司及其子公司自2009年至2024年間自中國大陸進口監視器主機相關設備逾美金1億元，該公司人員涉嫌觸犯刑法第339條第1項詐欺取財及第255條虛偽標示產地等罪嫌。

案經報請臺灣士林地方檢察署偵辦，由資安工作站會同臺北市調查處，3月19日搜索案關人員住居所、昇銳及其子公司營業處所共7處，並約詢案關人員10人到案，搜索現場並查獲虛偽標示產地之監視器主機共計二千餘台。昇銳董事長、副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元具保。

針對遭檢調單位搜索調查一事，昇銳在19日深夜公告表示，配合檢調單位執行搜索調查，昇銳強調，所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查，調查程序對公司財務業務無影響。

台股 監視器 董事長

延伸閱讀

印尼股市怎麼了？當地女首富的身家變化可見端倪

好消息！林口總動員找人 警調監視器見7歲女童獨自返家

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

相關新聞

昇銳董座百萬交保重挫跌停 但檢調搜索當天還飆上漲停

昇銳（3128）3月19日遭檢調搜索，且約詢案關人員10人到案，董事長及副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元...

萬泰科 2025年拚績增25%

萬泰科（6190）昨（20）日召開法說會，萬泰科董事長張銘烈表示，已經切入人工智慧（AI）伺服器高速線，至少掌握三家美國...

錢櫃2024年EPS 8.86元 橘焱胡同0.66元

錢櫃（8359）昨（20）日董事會通過去年財報，2024年營收35.85億元，年減6.2%，毛利率54.44%，較前一年...

合富揪晉弘 開發新產品

合富-KY（4745）與晉弘昨（20）日宣布簽署策略性合作框架協議，在智慧醫療領域深度合作。以合富在醫療通路的行銷專長，...

雲豹能源小金雞天能綠電 規畫6月登錄興櫃

雲豹能源旗下小金雞天能綠電規畫今年6月登錄興櫃，按規畫時程，最快即可在今年底上櫃掛牌交易。

程曦財報／去年獲利年增36.04％創高 擬配息4.5元、殖利率達3.45％

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）20日公告，2024年全年稅後純益1.83億元，年增36.04％，每股純益達8.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。