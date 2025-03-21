昇銳董座百萬交保重挫跌停 但檢調搜索當天還飆上漲停

昇銳（3128）3月19日遭檢調搜索，且約詢案關人員10人到案，董事長及副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元具保；昇銳當晚重訊公告表示全力配合檢調單位調查，調查程序對本公司財務業務無影響；但昇銳當天股價竟是飆上漲停收盤，甚至在20日多空交戰下還收紅，不過，21日則是跳空以跌停32.4元開出後鎖死，排隊賣單超過4,600張。

昇銳連日來股價表現震盪，19日收在漲停35.4元，20日開高後一度衝達37.55元，低點也曾回至34.5元，多空交戰下收在36元，漲幅1.69%，不過，21日以則是跌停深鎖。

調查局資安工作站追查發現，昇銳及其子公司長期自中國大陸進口監視器主機之主機板、外殼及線材等零組件，經在台簡易組裝後，貼上「MADE IN TAIWAN」或「台灣製造」標籤，並出具不實證明文件，在2020年至2024年間得標多件政府採購案。

檢調認為，昇銳的做法使採購機關經辦採購人員誤信昇銳的產品為國產而通過驗收，實已違反「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，經統計昇銳公司及其子公司自2009年至2024年間自中國大陸進口監視器主機相關設備逾美金1億元，該公司人員涉嫌觸犯刑法第339條第1項詐欺取財及第255條虛偽標示產地等罪嫌。

案經報請臺灣士林地方檢察署偵辦，由資安工作站會同臺北市調查處，3月19日搜索案關人員住居所、昇銳及其子公司營業處所共7處，並約詢案關人員10人到案，搜索現場並查獲虛偽標示產地之監視器主機共計二千餘台。昇銳董事長、副董事長經檢察官訊問後分別以100萬元及30萬元具保。

針對遭檢調單位搜索調查一事，昇銳在19日深夜公告表示，配合檢調單位執行搜索調查，昇銳強調，所有作業均依照相關規定辦理，全力配合檢調單位調查，調查程序對公司財務業務無影響。