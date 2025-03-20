錢櫃2024年EPS 8.86元 橘焱胡同0.66元
錢櫃（8359）昨（20）日董事會通過去年財報，2024年營收35.85億元，年減6.2%，毛利率54.44%，較前一年下滑2.5個百分點。營業利益7.05億元，年減25.6%，惟業外收益4.08億元，年增超過九成，稅後純益達8.94億元，年減6.9%，每股純益8.86元。
董事會同時通過去年盈餘分配案，每股預計配發6元現金股利，配發率67.7%。以昨天收盤價90.7元估算，殖利率6.6%。
橘焱胡同昨天董事會也通過去年財報營收12.05億元，年增23.2%，稅後純益1,087.4萬元，年減35.5%，每股純益0.66元。
董事會並通過每股擬配息0.5元，配息率75%，以昨天收盤價32.75元估算，殖利率約1.5%。
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