雲豹能源小金雞天能綠電 規畫6月登錄興櫃

雲豹能源旗下小金雞天能綠電規畫今年6月登錄興櫃，按規畫時程，最快即可在今年底上櫃掛牌交易。

天能綠電成立於2021年，由雲豹能源及紅樓資本共同創立，資本額6000萬元，提供綠電用電規劃服務、綠電轉供及憑證申請服務、用電匹配優化分析的綠電購售電業務；天能綠電將結合再生能源發電業者，提供完整的綠電購售電服務給予公司及個人用戶。

雲豹能源本身為再生能源開發商，跨足太陽能、離岸風電、水處理等領域，並且擁有不少座電廠，而天能綠電則負責將母企業的綠電銷售出去，並提供各式綠電用電規畫服務。

雲豹能源訂下今年起未來三年是高度成長的一年，其中綠電交易扮演四大動能重要助力。

雲豹能源總經理趙書閔表示，今年成長動能比較特別是綠電交易。雲豹能源轉投資天能綠電公司。目前已簽約度數已達160億度比前年增加12億度，今年簽約度數也增加3.3億度。

她強，隨著國內外企業對綠電需求孔急，母公司雲豹能源積極拓展再生能源發電佈局，而天能綠電則擴大綠電交易量能，以發電、售電一條龍能源服務獲得企業青睞。

根據雲豹能源提供的簡報，依據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年1月至4月20日止，所發放太陽光電綠電憑證數量排名，天能綠電衝上第一名寶座，市占率達26.44%，成為國內市占第一售電業者。

雲豹能源總經理唐亞聖表示，天能綠電成立4年以來，去年已獲至不錯收益表現，公司也正整合加入綠電交易平台的案場，擴大綠電交易規模，預料仍會維持業界領先態勢，協助需要綠電的廠商取得所需綠電。

據了解，天能綠電計畫今年第2季，約在6月登錄興櫃，目前正進行股權分散作業並洽詢策略投資人依興櫃後申請上櫃審查為期六個月審查期推算，可能在今年底上櫃掛牌交易，成為雲豹能源小金雞。