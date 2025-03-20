萬泰科 2025年拚績增25%

萬泰科（6190）昨（20）日召開法說會，萬泰科董事長張銘烈表示，已經切入人工智慧（AI）伺服器高速線，至少掌握三家美國客戶，目前需求強烈，加上高毛利的低軌衛星與輻照交聯線持續擴大出貨。

法人預估，三大動能推升今年業績成長上看20%到25%，獲利成長幅度將優於營收成長。

為迎接供不應求的高速傳輸線需求，張銘烈表示，第一期泰國廠月產能200萬米已經建置完成，目前小批量生產，4月量產。第二期月產800萬米，第4季完成，今年共1,000萬米，目前至少有三家美國客戶。2026年進行第三期工程，月產能800萬至1,000萬米，合計2026下半年總產能將達到2,000萬米。

萬泰科總經理張程雅表示，切入PCIe 5高速線材，PCIe 6今年出貨，而且PCIe 7需要絕緣發泡材料，今年底就會開發出來，能做的廠商不多，單價也愈來愈高，需求持續成長。

加上廠商持續從中國大陸轉出，擁有東南亞產能者，更具優勢。預估今年資本支出2億元，主要是投資越南與泰國廠。

萬泰科表示，受惠AI伺服器市場蓬勃發展，帶動數據傳輸需求提升，第1季推出AI伺服器專用高速線材，預計每台AI伺服器機架需搭載超過1萬條高速線材，推動機架內傳輸（In-Rack Transmission）市場規模於未來三年年複合成長率（CAGR）達到177%，機架間傳輸產品是下一個高速成長新市場。

萬泰科指出，第2季量產AI伺服器高頻傳輸線材，主要應用於數據中心與雲端基礎設施。

旗下 CAT6A+高階網路線受惠於5G基礎建設及企業網路升級，需求穩定成長。

低軌衛星方面，張程雅說，萬泰已經供貨三年以上，目前積極拓展非美國市場需求，來自印尼、印度、巴西與韓國等需求上升，現在陸資即使在東南亞擁有產能，也可能也被替換掉，對萬泰機會非常好，目標將高毛利產品線占營收比重由2024年的15%提升至2030年的30%。