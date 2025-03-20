合富揪晉弘 開發新產品

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

合富-KY（4745）與晉弘昨（20）日宣布簽署策略性合作框架協議，在智慧醫療領域深度合作。以合富在醫療通路的行銷專長，以及晉弘在創新醫療器材開發技術的優勢，共同推動產品開發與拓展市場。

合富是目前在兩岸都上市的醫療企業，主要營運範圍為科技和服務的創新模式，如引進高尖端醫療設備、配套方案支援專家遠程醫療、推出臨床專科診療AI輔助系統、提供醫院精細化運營管理服務等。此次與晉弘合作，合富董事長王瓊芝說，合富的強項在於發掘好產品，並推廣到市場；晉弘則能夠研發出好產品，雙方對於智慧醫療的理念一致，聯手合作能創造顯著綜效。

晉弘以系統設計及AI技術見長，提供包含數位醫學影像診斷裝置、軟體和技術服務的解決方案。晉弘董事長鄭竹明指出，晉弘業務涵蓋數位醫療、遠距醫療、居家醫療照護及精準治療等四大領域，在醫學法規認證及臨床試驗方面也投入大量資源，合富深耕醫療市場，能提供臨床需求，讓晉弘開發更切合臨床創新產品。

合富 董事長

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