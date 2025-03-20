程曦財報／去年獲利年增36.04％創高 擬配息4.5元、殖利率達3.45％

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）20日公告，2024年全年稅後純益1.83億元，年增36.04％，每股純益達8.48元。董事會同步通過2024年盈餘分配案，擬配發現金股利每股4.5元、及股票股利3元，現金配發率達5成，若以20日收盤參考價130.5元來計算，現金殖利率達3.45％。

根據程曦資訊公布去年財報顯示，全年合併營收達到11.30億元，營業淨利1.87億元，稅後純益1.83億元，分別年增21.95％、18.86％、36.04％。營運團隊表示，去年全年營收年增逾2成，主要受惠於年約型客服合約業務規模，與客戶產業範圍的持續擴展。程曦2024年常態性年約客戶占整體營收逾9成，客戶續約率亦達9成以上，近年積極拓展業務範圍，且專案型服務逐步轉為年約型合約，推動2024年全年營收創歷史新高。

程曦表示，公司2024年平均毛利率25％，維持去年表現水平；公司持續強化生成式AI技術的運用，提升客服人員的工作效率以及服務品質，有效降低營業費用，帶動全年營業淨利達1.87億元，稅後純益1.83億元，每股純益8.48元。而董事會同步通過盈餘分配案，為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，將配發盈餘分配之現金股利每股4.5元，以及股票股利3元，現金配發率為53.07％。

據悉，程曦為國內少數取得政府共同供應契約認證的企業廠商，長期承接經濟部、營建署等公部門專案，並獲得良好口碑。近期，公司取得經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中小製造業數位轉型協助案」，協助中小企業完成數位轉型，並於政府指定平台開設數位課程與銷售數位工具。

另外，程曦2025年初再接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，提供中華郵政服務優化的提升建議，協助強化服務體驗；公司成立逾30年，服務範圍涵蓋多元產業，中華郵政客服合約的取得，為公司跨足金融業的全新里程碑，除了對公司委外客戶服務專業的肯定外，更助益公司進一步拓展營運範疇與規模。

展望2025年，程曦將持續深耕公部門與企業顧客關係管理服務，積極拓展客戶族群。因應政府政策及未來產業趨勢，公司繼續深化對外部及內部AI技術的應用，提升智能客服的性能，優化客戶關係服務價值，同時提高員工效率與服務品質，降低營運成本，維持穩健獲利表現。