公勝保經去年營收成長近5成創新高 三大發展方針助攻

2024年壽險業新契約保費達8,418億元，較前一年度成長25%，公勝保經（6028）繳出亮眼成績單，2024年營收再創歷史新高，來到44.7億元、成長47%；菁英業務人數快速成長，2024年美國百萬圓桌（MDRT）標準達成人數達 710 人，年度目標達成率118％，以穩健堅定的步伐，逐步實踐2026年 MDRT 1000人的目標。

憑藉著菁英業務人數的高速成長，帶動公勝保經優異的業績表現，公勝保經2024年上半年EPS達6.23元，超越2023年全年EPS，2024下半年續創佳績，全年成長可期。2025年最新公布的1、2月營收數字，也較去年同期成長32%。公勝保經於20日舉辦「2025 Magic Comes Ture」業務表揚大會，表彰業績優異的業務菁英、單位與體系，現場匯集近千人共同參與。

公勝保經總經理蔡聖威指出，台灣壽險業2026年將接軌國際（IFRS 17國際會計準則、ICS 2.0），未來保險市場將專注於高合約服務邊際(CSM)的商品，尤其是長年期、高保障倍數的壽險型保單及投資型保單，業務人員亦朝K型化發展，頂尖業務的人數、創造的業績將持續成長。展望2025年，公勝保經持續朝向「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」目標邁進，落實「成為金融產業最受信賴標竿品牌」的企業願景。

公勝保經董事長蔡文俊表示，今年將表揚大會主軸聚焦於「Magic Comes Ture」，代表公勝保經每位夥伴、員工與公勝攜手共進、彼此共伴同行，讓夢想成真、實現人生各項目標。也象徵公勝每位夥伴發揮保險大愛精神，為客戶提供完整的保險規劃，讓客戶在保險的守護下，轉嫁填補未知風險帶來的損失，進而讓人生踏實圓夢，讓生活精采多元。

除了在本業蓄積成長動能，公勝保經也持續深耕公益，善盡企業社會責任。整合所有員工、客戶，以及合作的產壽險公司資源，打造公益平台，擴大公益影響力，2024年公勝保經與36間公益夥伴合作，直接影響逾4.8萬人次、間接影響11萬人次、捐款總金額逾1,100萬元。公勝夥伴與客戶熱心響應各項志工服務活動，2024年共投入76場志工服務、投入963人次、服務總計3,858.5小時，展現十足的公益行動力，共同實現社會關懷。

公勝保經績效卓著，各項表現亦獲得國內外各界肯定讚許。專業領航、業界標竿，2024年連續6年獲得《中華徵信所》評鑑保經業第一，千大企業排行第583名；幸福職場，關懷員工，獲得「2024 CHR健康企業公民獎」。立足台灣、耀眼國際，獲得亞洲傑出企業獎「企業躍進獎」與「卓越企業領袖獎」雙獎，更是台灣唯一榮獲「榮譽金牛獎」；永續發展、共融共好，獲得聯經出版主辦的2025「人文企業獎─社會關懷獎」。

展望2025年，除了持續深化推動六大系統的學習地圖，提升業務夥伴專業職能外，公勝保經為打造公司菁英化和高端化的品牌形象，將新成立「頂尖會所」，提供COT和MDRT超業夥伴專屬服務支持。面對未來的挑戰與市場變化，公勝以三大策略積極應對市場變化，分別是打造專業的一流人才、提供高效的數位服務、帶領夥伴永續成長，透過打造專業化、菁英化、高端化的一流團隊；建構高效便捷的服務平台，透過數位賦能提升業務競爭力；更重視公司治理，積極號召公益投入，期許成為帶領夥伴一起永續發展的標竿企業。