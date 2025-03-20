健喬啟動六年布局計畫 力拚2030年營收衝上300億元

健喬（4114）公布2024年合併營收達55.49億元，年增率8%，EPS 1.63元。受惠於高附加價值產品策略、國際市場拓展與精準成本控管，公司營業毛利率提升至43.3%，展現穩健的獲利能力。展望2025年，董事長林智暉表示，今年將啟動新一輪為期六年的國際布局與營運升級計畫，預計投資210億元，從產能擴增、海外取證及併購三面向著手，配合集團旗下公司步入收成，力拚2030年營收衝上300億元。

健喬專注於發泡錠、定量噴霧吸入劑(MDI)、鼻噴劑、性荷爾蒙製劑與顆粒劑等五大技術平台，產品涵蓋婦女健康照護、呼吸道、泌尿道、心血管與中樞神經等領域，並積極拓展癌症新藥、銀髮保健、OTC藥品與寵物醫療市場，進一步提升產品競爭力與市場滲透率。

此外，健喬旗下工廠皆通過PIC/S GMP國際認證，具備高標準製造能力，可承接國內外藥品代工業務，深化全球市場布局。未來，健喬將持續投入研發與設備升級，強化生技藥品與高端製劑技術，提升產能與國際競爭力。

健喬持續拓展全球市場，包括國內、外製劑及原料藥等，集團目前已取得約1,300項許可證，銷售版圖涵蓋中國大陸、東協國家（新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓）、南非、蒙古、中南美洲及加拿大等地。

腸胃道新藥 Goofice 已於2024年遞交申請，預計將於2026年第1季取得藥證並上市；治療子宮肌瘤之新藥 Linzagolix 亦於2024年送件，預計將於2025年第2季獲得藥證。

未來數年內，隨著多項新藥陸續取得藥證並上市，有望進一步推動公司營收成長。此外，健喬信元亦透過技術合作、策略聯盟及授權合作等方式，加速新藥導入與市場滲透，穩固長期競爭優勢。

展望2025年，林智暉表示，將進一步擴大品牌藥與高附加價值產品的市場占比，聚焦癌症新藥、慢性病用藥與自費市場。集團將整合內部上下游資源，發揮因華OralPAS®特殊技術、益得MDI技術及七星廠原料藥製造等優勢，並對外積極拓展策略聯盟與併購機會，加速提升市場競爭力與企業價值。