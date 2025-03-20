保勝光學7個交易日漲四成 2月每股賺0.24元
保勝光學（6517）20日股價二戰90關仍告敗，終場收漲0.23%、報88.8元，近7個交易日累計漲幅達四成，由於有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告2月業績。
保勝光學2月營收為4,600萬元、年增43.75%，稅前淨利900萬元、年減10%，歸屬母公司業主淨利700萬元、年增40%，每股盈餘0.24元、年增71.43%。
保勝光學113年營收為4.99億元，稅前淨利1.4億元，歸屬母公司業主淨利1.12億元，每股盈餘3.67元。董事會日前決議，擬每股配息1.5元，並訂定6月10日在台中市潭子區建國路十四號，召開實體股東會。
籌碼面上，外資近4個交易日連續買超計902張；累計3月以來，外資買超1074張、自營商買超57張，合計買超1131張。
保勝光學主要經營項目為各類光學鏡片之製造、加工、委託加工、內外銷及製造方面之諮詢服務項目。生產製造用於高階投影機、數位家庭劇院、電視牆、醫療、瞄準鏡、賞鳥鏡、半導體、 AOI應用等鏡頭。
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