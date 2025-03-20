萬泰科法說會／AI高速線等三大動力推升 營收成長上看25%

全球高階傳輸線材領導廠商萬泰科（6190）20日召開法說會，該公司表示，第1季已經推出AI伺服器高速線相關產品，將成為推動未來業績成長的主力產品，目前至少掌握三家美國客戶，加上衛星通訊與輻照交聯線等高毛利產品的加入，三大動能推升未來五年業績成長將達到20%與25%。

萬泰科技表示，受惠於 AI 伺服器市場蓬勃發展，帶動數據傳輸需求提升，銅纜技術因具備較低總擁有成本（TCO）成為AI 應用主要傳輸骨幹。萬泰科技計畫於2025 年第1季推出AI 伺服器專用高速線材，預計每台AI 伺服器機架需搭載超過1萬條高速線材，推動機架內傳輸（In-Rack Transmission）市場規模於未來三年內達到177% 年複合成長率（CAGR），並規劃未來進入機架間傳輸的下一個高速成長新市場。

萬泰科指出，將透過積極優化產品組合，鎖定高毛利客製化高規格連接線材，以提高長期獲利能力。公司預計於 2025 年第2季量產AI伺服器高頻傳輸線材，主要應用於數據中心與雲端基礎設施。同時，公司旗下 CAT6A+高階網路線將受惠於 5G 基礎建設及企業網路升級，市場需求穩定成長。

至於高速傳輸線產能，第一期200萬米在泰國，已經建置完成，目前小批量生產，4月量產。第二期800萬米，第4季完成，今年共1000萬米。目前市場供不應求，至少有三家美國客戶。

另外，衛星通訊與輻照交聯線材在汽車及工業領域的應用日益擴大，強化萬泰科技在高性能線纜市場的領導地位，目標將高毛利產品線佔營收比重由2024年之15%提升至 2030年之30%。

展望未來五年，萬泰科技將積極推動業績成長，設定長期營收成長目標為20%至25%，並透過高附加價值產品與全球布局優勢，持續提升競爭力。

萬泰科技2024年第4季合併營收20.7 億元，年增率37.7%，稅後淨利0.83億元，年增率 27.7%，每股盈餘（EPS） 0.52元，年增率23.8%。

萬泰科2024年合併營收為81.4億元，年增24.9%；稅後淨利3.58億元，年增率59.6%，每股盈餘（EPS）達2.28元，年增率 56.2%。