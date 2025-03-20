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輝達GTC點亮矽光子 波若威、IET-KY飆漲停 立碁續強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）GTC大會執行長黃仁勳上菜，宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」；GTC點亮矽光子題材，波若威20日飆上漲停196.5元， 創下天價，IET-KY（4971）也快速亮燈漲停， 立碁（8111）持續強漲走勢。

輝達GTC大會登場，執行長黃仁勳發表主題演講，同樣穿著黑色皮衣亮相，且強調「真的是令人驚奇的一年！」， 整理他的演講內容聚焦在AI、機器人、光通訊相關進展，同時更秀出多項新品與台廠合作夥伴。

黃仁勳宣布推出Spectrum-X與Quantum-X矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模；這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」，在這塊領域，將攜手台積電（2330）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控旗下矽品、波若威等台廠。

波若威（3163）獲得輝達直接點名，繼19日大漲表態後，20日攻勢更強， 早盤以185元開高後走高，一路飆上漲停196.5元鎖死，寫下歷史新高價， 盤中爆出逾2.9萬張成交量，成交值居第四名。

波若威漲停創天價之外，IET-KY（4971）也亮燈，早盤以129.5元開高後快速衝上漲停140.5元鎖死；立碁漲勢持續， 早盤以65.7元開出，一度拉升至70.9元， 逼近漲停71元，盤中漲幅逾6%；另外，聯亞（3081）盤中漲幅也逾6%； 環宇-KY（4991）盤中漲幅逾4%。

LED封裝廠立碁近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP（系統級封裝），SiP系統封裝與光學鏡頭已從去年第2季起穩定出貨；另外，立碁加入台積電與日月光主導的矽光子聯盟，今年將開始投入1.6T矽光產品開發，拚年底出貨，今年營運挹注強力動能。

漲停 輝達

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