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德鑫貳：小金雞有望掛牌

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

德鑫貳半導體控股公司代表微程式資訊（7721）董事長吳騰彥昨（19）日表示，未來將有德鑫參、德鑫肆等新公司誕生，期待透過資本市場的力量，帶動聯盟朝永續型創投公司發展，未來上市掛牌進入資本市場。

德鑫半導體聯盟昨天拜訪臺灣證券交易所，德鑫半導體聯盟代表意德士科技董事長闕聖哲在致詞時分享，聯盟成立契機是以團結打群架的方式壯大半導體供應鏈，也期許聯盟中的夥伴未來都能走進資本市場得到更多的資源支持。

吳騰彥則向證交所介紹聯盟成員及架構，並說明聯盟中18家半導體公司透過策略合作、技術研發及資源整合共享，加速半導體產品開發，成功切入海外供應鏈。

吳騰彥表示，透過聯盟全球化布局，不僅降低研發及採購成本，更能以平台整合資源，提升支援客戶需求速度的經驗及效率。

德鑫半導體聯盟成立後，業者成功跨足海外市場如日本、美國等地業務布局，未來將有機會看見德鑫參、德鑫肆等新公司誕生，期許聯盟能以控股公司的結構，持續強化聯盟向心力，集結強大的資本力量，帶動聯盟朝永續型創投公司發展。

創投 半導體 資本市場

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