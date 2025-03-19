宸曜展出新技術 挹注業績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠宸曜（6922）參加輝達GTC大會 ，昨（19）日宣布展出最新世代的強固型邊緣AI運算平台，以AMR、機器人應用技術最為吸睛，包括用於無人叉車AMR的防水AI觸控電腦，以及可提升機器人應用效能的堅固型邊緣AI電腦等。

法人看好，隨著相關新品今年上市，有望帶動宸曜營運持續增長。

宸曜表示，今年以「驅動邊緣AI加速落地」為主題參加GTC大會，涵蓋高效能GPU驅動的系統與低功耗NVIDIA Jetson平台，強調產品如何在嚴苛環境下，以高效能、高可靠性與高穩定性，助力機器人、非公路車輛先進駕駛輔助系統（ADAS），以及AI驅動的生產線檢測等智慧應用案例。

宸曜並展出通過NVQual認證的堅固型邊緣AI電腦，可提升機器人應用效能，可大幅提升進階影像應用的效能。

另外，還有適用於無人叉車AMR的防水AI觸控電腦，透過整合搭載NVIDIA Jetson Orin NX 模組的AI平板電腦NRU-171V-PPC與 StereoLabs Zed X 3D相機，實現深度感知與空間辨識，強化AMR在物流應用中的障礙物偵測與自主導航能力。

AI 機器人 觸控

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