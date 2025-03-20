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安勤 出貨動能帶勁
工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日召開法說會，看好今年醫療、工控、零售、博弈四大應用成長，訂單出貨比（B/B Ratio）已大於1，上半年訂單掌握度高。安勤總經理張嘉哲指出，歐洲醫療客戶對AI高階伺服器應用出貨暢旺，且中國大陸工控長單已完成簽約，預估第2季起逐步貢獻，對全年營運樂觀看待。
法人預估，安勤今年營收雙位數增長，在毛利率走高下，營收、獲利有望同步挑戰歷史新高紀錄。
張嘉哲表示，歐洲心導管應用高階AI伺服器出貨順利，到目前為止出貨1,900台，今年為首度出貨完整年度，規劃將出3,600～4,000台，產品平均單價約5,000美元，為今年主要動能。
安勤看好今年醫療業務歐洲市場發展，其中，部分訂單陸續由原先板卡、模組擴大至系統出貨趨勢，有利於提升安勤整體營收規模及產品平均單價向上提升。
工控方面，大陸車廠自動化設備專案長單現在完成合約簽署，預估第2季開始貢獻營收。
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