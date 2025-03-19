宏泰人壽財報／去年賺50億！EPS 年增141% 淨值比達4.80%

宏泰人壽（2876）公布年度財報結果，已兩年持續獲利，資本適足率達標，淨值比提升至4.80%，整體表現亮眼。宏泰人壽對此表示，公司穩健發展，各項財務改善計畫逐一落實，以實際的成果展現永續經營的決心，而未來亦將持續創造價值，提升企業經營效益，以財務體質強健為後盾，以企業之力讓保險安全網更為完善。

宏泰人壽自2022年開始持續強化財務體質，經營團隊積極變革並推動各項財務改善計畫，2023年時各項財務指標皆已符合法定標準。而依據財報公告結果，2024年持續維持獲利狀態，財務指標比起前一年度有更顯著的提升，資本適足率已超過法定標準，淨值比也從前一年度的3.20%提升至4.80%。

從綜合損益表的數字來看，全年度綜合損益達64.29億，2023年稅後純益21.16億元提升至2024年度的50.93億元，每股純益（EPS）自2023年的8.26元提升至2024年的19.89元，成長率高達141%；另外，業主權益報酬率（ROE）亦達35.39%，表現出色。如此大幅進步，顯見宏泰人壽財務體質強健，已具備更好的市場風險承擔能力，企業穩定成長茁壯。

宏泰人壽董事長李啓賢表示，從近二年度財報結果可以看出宏泰人壽對於改善財務體質的用心與努力，透過各項財務改善計畫的執行，財務指標持續穩定達標，獲利成績優異；不論是從資本規模或資產規模來看，稅後純益在實收資本500億元以下及資產規模兆元以下的壽險公司當中名列前茅，實收資本未達100億元及資產規模未達5,000億元的壽險公司中更是淨利最高。這樣的成果來自於經營團隊及全體同仁發揮專業，進行全方位改善與優化，包含商品設計更貼近市場需求、確保利潤，同時強化風險管理機制，預防可能的風險；而業務推動、保戶服務方面也更為主動積極，切合保戶所需，並從細節處提升品質；投資則更加審慎應對金融情勢的變化，致力增加收益，同時積極處分投資性不動產挹注獲利。

李啓賢也表示，宏泰人壽持續獲利代表這兩年來公司政策方向朝著正確的方向邁進，然而外部環境變化莫測，經營團隊亦將保持最佳的彈性，以不斷向上提升的專業，持續創造價值，提升企業經營效益，期望未來或能擴大國外投資上限及不動產投資，讓宏泰人壽的獲利更有發展。

展望未來，宏泰人壽將專注於接軌IFRS17及ICS2.0財務新制的各項計畫，強化財務分析及風險控管機制，並使獲利與風險穩定平衡；響應政府ESG相關政策、恪遵法規，加強人才培訓及發展，俾以順利完成企業導入。同時，不間斷落實公平待客及金融友善服務，以財務體質強健為後盾，維繫與保戶穩固信任關係，以企業之力讓保險安全網更為完善。