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獲利年增5倍 擎亞2月每股賺0.67元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

擎亞（8096）19日公告，有價證券達公布注意交易資訊標準，揭露2025年2月營收47.94億元、年增98%；稅前淨利1.27億元、年增1070%，歸屬母公司業主淨利1億元、年增543%，每股盈餘0.67元、年增543%。

股價方面，擎亞自1月下旬重返月線之上後，多頭發動猛烈攻勢，2月底一度突破80元關卡、攀上81.8元歷史新天價，隨後回檔整理近月，近一周多頭試圖重振旗鼓，今日早盤一度逆漲至76.6元，雖尾盤不敵賣壓收低1.93%、報71元，但仍守穩月線之上，

擎亞主要業務包含CMOS感測器、記憶體與AMOLED面板這三大代理產品線。其中，最受關注的是，其包含HBM的記憶體相關業績比重於今年初已達5~6成，躍升為其第一大產品線，且比重遠超過其他產品線，並帶動整體營運表現。

記憶體

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