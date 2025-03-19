M31：上半年接案健康 2025年營收拚增2位數
M31總經理張原熏今天表示，2025年上半年接案情況健康，希望上半年業績能夠超越2024年上半年水準，2025年總營收成長2位數。
M31今天召開法人說明會，張原熏說，2024年營運遭遇逆風，總營收新台幣14.81億元，減少8.2%，是M31創立以來首度業績衰退。
因來自晶圓廠的營收不如預期，人力擴編2成，費用增加，以及減少處分不動產收入影響，M31去年稅後淨利滑落至1.27億元，減少70.8%，每股純益3.05元。
M31累計2025年前2月營收2.74億元，較2024年同期增加15.22%，其中，2月營收達1.61億元，創14個月來新高。
M31表示，開案延遲的先進製程專案，2025年第1季已順利與客戶展開合作。張原熏說，2025年上半年接案情況健康，希望上半年業績能夠超越2024年上半年水準，2025年總營收成長2位數。
張原熏表示，M31於2024年進行營運策略調整，集中資源在部分晶圓廠客戶，追求豐厚穩定的權利金收入，預期未來3年權利金營收可望倍增，占總營收比重逐步朝向25%目標邁進。
張原熏說，M31於2025年可望接獲小晶片專案，也會有2奈米先進製程新專案。至於研發人力方面，2025年會進行控管，不會大幅成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言