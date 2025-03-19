波若威獲黃仁勳點名逆勢漲 但這檔衝漲停更搶眼

輝達（NVIDIA）攜台廠迎 AI 光通訊時代，執行長黃仁勳在GTC大會宣布，矽光子技術的光學元件封裝（CPO）產品 Spectrum-X將在今年下半年問世， 且秀出相關供應鏈名單， 台積電（2330）、鴻海（2317）、矽品、波若威（3163）都入列；19日矽光子股波若威逆勢上漲表態，其中， 加入台積電矽光子聯盟的立碁（8111）更是衝上漲停，表現亮眼。

輝達年度盛會「GTC 2025」登場，黃仁勳18日進行主題演講，整理他的演講約有9大重點，包括Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品NVIDIA Blackwell Ultra；新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出；首款用於人形機器人的AI模型；代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」。

個人AI超級電腦；採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器；輝達與通用汽車（GM）合作；輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡；大型科技公司今年繼續採購AI晶片。

輝達採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器，是輝達首度針對CPO領域推出重量級對應產品，宣告「AI世界的光通訊時代來臨」；在這塊領域，將攜手台積電、鴻海、日月光（3711）投控旗下矽品、波若威等台廠。

台積電是輝達在矽光子領域的重要夥伴；台積電先前傳出完成CPO與CoWoS或SoIC等半導體先進封裝技術整合，預計今年下半年開始進入1.6T光傳輸世代，2026年全面放量出貨，時間表對應輝達相關矽光子產品推出時程。

波若威獲得輝達直接點名，19日以183元開高後一度拉升至188元，領軍表態， 盤中漲幅逾2%， 盤中成交值第二高；表現更搶眼的是立碁， 早盤以60元開高後衝上漲停64.6元鎖死，盤中排隊買單超過5,200張；不過，上詮（3363）卻是重挫至跌停263元。

LED封裝廠立碁近年轉型至光學鏡頭車用電子零組件、SiP（系統級封裝），SiP系統封裝與光學鏡頭已從去年第2季起穩定出貨；另外，立碁加入台積電與日月光主導的矽光子聯盟，今年將開始投入1.6T矽光產品開發，拚年底出貨，今年營運挹注強力動能。