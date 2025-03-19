櫃買中心舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨 ETF 論壇」 各界熱烈參與

櫃買中心（Taipei Exchange）作為台灣債券及債券ETF市場的核心推動者，積極響應金管會打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，並致力推動我國永續發展債券及ETF之市場發展，為掌握市場脈動及拓展更多發展契機，櫃買中心在2025年3月18日舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨ETF論壇」，特別邀請投信業界重量級專家、永續發展債券市場領域的先驅者齊聚一堂，以專題演講及座談交流方式，分享台灣ETF市場發展及展望和企業發行永續發展債券的經驗，活動吸引上櫃公司的董事及財務主管、投信業者等熱情參與。

主辦單位櫃買中心董事長簡立忠開場致詞時表示，截至2024年2月底，櫃買中心債券ETF市場規模持續穩居亞洲第一、全球第六，顯示櫃買債券ETF市場發展成熟且具國際競爭力。今年主動式ETF及被動式多資產ETF的推出，將進一步提升ETF商品多元化，助推ETF市場持續蓬勃發展。在永續債方面，2024年新增發行53檔，發行金額約達新台幣1,492億元，發行檔數及金額雙雙創下歷史新高，並締造連續四年發行金額突破千億元的里程碑，展現出台灣企業在永續轉型上的積極作為，簡立忠亦呼籲上櫃公司代表，應善用永續發展債券作為在資本市場籌資工具，加速企業永續轉型並提升國際競爭力，共同推動台灣邁向低碳經濟與永續發展的未來。

這次論壇安排兩場專題演講及兩場座談交流。首場專題演講，由證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖主講，探討「如何以ETF打造台灣成為亞洲資產管理中心」，全面剖析台灣ETF未來趨勢發展之機會與挑戰，劉宗聖表示，台灣經濟表現亮眼，企業獲利屢創新高，加上近年來台股表現備受全球市場矚目，強調最好的投資就在台灣。第二場次專題演講，國泰投信董事長張錫以「美元加掛ETF如何為市場帶來外幣投資新契機」為題，分享隨著美元加掛ETF的發行，讓原本就持有外幣的法人及投資大眾可直接以美元進行投資，無須將美元再換回台幣，使投資流程更有效率且可規避匯率風險。

首場座談交流由國泰、群益及凱基等三家投信公司董事長與中信金控證券事業長共同探討「債券ETF配置的抗震投資新趨勢」，針對全球經濟與利率環境發展、新開放的主動式ETF及多資產ETF未來發展趨勢進行剖析。此外，專家們亦從投資人角度切入，探討2025年在多變的政經環境下，對市場的潛在影響，並解析如何利用債券ETF的特色及優勢進行資產配置，幫助不同族群投資人選擇合適的債券ETF，來建構對抗市場震盪的投資組合，提供市場第一線專業見解。

第二場座談則由台泥（1101）、世紀鋼（9958）財務長及玉山銀行副財務長分享「發行永續發展債券的經驗」，從企業因面臨永續轉型的挑戰，而透過永續發展債券發行籌集相關資金，到債券發行後為企業帶來效益與機會，並因永續發展債券發行讓永續的概念深植於企業文化或公司治理當中。與談人並進一步說明永續發展債券種類與企業運用永續轉型資金之考量，提供實務意見給上櫃公司出席代表參考，協助企業加速邁向永續轉型。

櫃買中心表示，一直以來致力於推動永續發展債券及債券ETF市場的發展，不論是永續發展債券或債券ETF，皆已建立完整生態圈。未來櫃買中心將持續深耕我國固定收益證券市場，協助業者投入開創新商品，為台灣資本市場開創更多可能性，共同為打造我國成為具台灣特色的亞洲資產管理中心而努力。