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橘子手遊改版 衝刺買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）宣布，旗下人氣手遊《天堂M》19日將迎來上半年最大改版，透過全新內容與優惠禮包吸引玩家消費，衝刺第2季業績。橘子指出，本次《天堂M》迎來久違的遠程角色改版，有望吸引大批玩家轉職，同時也端出多項事前登錄的虛擬寶物免費送活動，有信心在淡季中維持一定的業績水準。

橘子去年每股純益11.78元，較前年每股純益3.28元大幅成長，並擬配發現金股利6元，配發率51%，若以今日收盤價75元計算，殖利率約8%。不過，橘子去年度獲利增長大多原因來自處分樂點股權所帶來的業外收益。

展望2025年，橘子集團迎接30周年，事業版圖跨足數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI 創新、新聞媒體等六大領域，朝全生態科技企業邁進。

橘子指出，作為台灣網路遊戲先驅，《新楓之谷》、《新瑪奇》迎來在地營運20周年，將推大型慶祝活動回饋忠實玩家。

手遊 每股純益 生態

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