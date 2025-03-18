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91APP、電通拓展零售媒體

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全方位零售解決方案業者91APP*-KY（6741）昨（18）日宣布與電通集團戰略合作，攜手推動零售媒體網路（RMN）技術創新發展，將以91APP創新的零售AI賦能電通集團媒體服務，打造更完整的零售媒體解決方案，能為客戶所用。

電通集團以91APP零售AI「jooii」賦能電通集團媒體服務，透過精細化零售標籤技術，精準鎖定目標受眾，提升數位廣告投放效能，實現AI驅動RMN的場景。

藉由零售AI運算，更深入解析消費者行為模式，即時優化投放策略，實現個人化動態廣告，有效提升轉換率與行銷效益，朝向可精準定向、可直接購買、可追溯成效的三大重要目標邁進，引領數位廣告的創新變革。

91APP董事長何英圻表示，數位廣告進入RMN新時代，零售AI將賦能品牌，提升廣告精準度與更有效洞察市場趨勢，將與電通集團致力為品牌打造更完整的零售媒體解決方案。

AI APP 數位廣告

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