光聯配息 上調至1.5元

中小尺寸面板廠光聯（5315）去年稅後純益1.28億元，年增42.2%；每股純益1.21元。光聯董事會2月21日決議擬配發1元現金股利，配息率達83.6%。光聯董事會昨（18）日再通過配息修正案，上調每股擬配發1.5元現金股利，這項超額配息讓配息率高達123.9%，將於5月19日股東常會承認這項配息案。

光聯2024年第4季合併營收4.77億元，季增21.6%，年增65.8%，寫近八季單季新高；毛利率12.12%，分別季減6.01及年減2.95個百分點；稅後純益3,953.4萬元，季增22.1%，相較前年同期轉盈；每股純益0.38元，獲利表現雙創近六季新高。

光聯2024年合併營收15.56億元，年微減0.2%。毛利率16.35%，年減0.36個百分點。稅後純益1.28億元，年增42.2%；每股純益1.21元。

受惠於歐洲客戶去年第4季起展開較大尺寸調理機面板的拉貨潮，光聯去年第4季營收及獲利均寫佳績。

光聯今年前二個月累計合併營收3.29億元，年增79.5%。光聯表示，今年營收年增率逾五成，主因出貨歐洲客戶採購的面板尺寸由6.8吋放大至11.1吋，推升業績較去年同期大幅成長。