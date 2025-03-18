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光聯大手筆超額配息 董事會決議上調配息案至1.5元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

光聯（5315）去年稅後純益1.28億元，年增42.2%；每股稅後純益1.21元。光聯董事會2月21日決議擬配發1元現金股利，配息率達83.6%。光聯董事會18日再通過配息修正案，上調海股擬配發1.5元現金股利，這項超額配息讓配息率高達123.9%；將於5月19日股東常會承認這項配息案。

光聯2024年第4季合併營收4.77億元，季增21.6%，年增65.8%，寫近八季單季新高。毛利率12.12%，分別季減6.01及年減2.95個百分點。稅後純益3,953.4萬元，季增22.1%，相較於前年同期則由虧轉盈；每股稅後純益0.38元，獲利表現雙創近6季單季新高。光聯2024年合併營收15.56億元，年微減0.2%。毛利率16.35%，年減0.36個百分點。稅後純益1.28億元，年增42.2%；EPS為1.21元。

光聯 配息

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