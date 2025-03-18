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富邦證券輔導友鋮18日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

富邦證券輔導的友鋮（7718）公司，18日以承銷價每股40元正式掛牌上櫃，為台股資本市場鋼鐵工業類股增添生力軍。友鋮為專營汽車特殊零配件廠商，以出口貿易起家，近年積極拓展生產製造業務，為客戶量身訂做的產品高達9成以上。友鋮今年在新廠產能及日本市場開拓上皆有進展，市場樂觀看待其獲利能力。

富邦證券總經理郭永宜今日出席友鋮掛牌典禮時表示，友鋮具有出色的銷售工程師團隊，重視客戶需求，發展出多樣化、客製化的營運模式，與主要客戶及供應商建立10至2年的緊密合作關係。為提升公司競爭力，友鋮致力發展利基型產品，積極投入新產品研發製程，滿足客戶多元需求，具備市場競爭優勢。

友鋮董事長張宏誠表示，隨著台南市新吉工業區二廠佈建自動化產線，朝智慧工廠目標邁進，將有效提升產品自製率及擴大產品組合。此外，友鋮已取得ISO 14001環境管理認證及碳盤查報告，積極跟進國際減碳政策。今日友鋮股票上櫃掛牌，是公司重要的里程碑，未來將致力於為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

友鋮公司113年度營收為24億元，每股稅後盈餘為6.08元，較前一年度分別成長5.4%及18.1%，經營成效及營收獲利表現亮眼。114年度預計發放現金股利達3.5元，回饋股東對公司的支持。

富邦 營收

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