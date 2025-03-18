波若威法說會／CPO 2產品拚下半年完成驗證 最快明年量產

光通訊大廠波若威（3163）受惠輝達GTC大會題材，帶動近日股價大受激勵、持續走高。而團隊於18日召開法說會，並由副總經理張文樵現身說明公司未來經營策略及願景；展望2025年的市況投射，張文樵坦言，團隊在應用於AI/DC伺服器中的CPO（共同封裝光元件）產品布局，已有包含光纖套件及光纖配線盒等產品群，而團隊預計此類新品最快在今年下半年即可做完驗證，並與明年開始正式量產。而較大的成長也將落在2026年。

據悉，波若威主要產品項目包含光纖主動元件、被動元件、模組、次系統等，而應用領域則有下世代CATV、5G及AI數據中心等。截至2024年底，年營業額已達到19.41億元。而旗下技術發展核心主要來自於光被動元件三大終端應用，包括AI/DC伺服器中相關光學元件、下世代PON和下世代CATV。其中應用於AI/DC伺服器中，CPO(共同封裝光元件)產品布局，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品群。

針對去年光通訊市場的市況，張文樵表示，旗下「Al/數據中心」應用於AI伺服器800G光纖套件（Fiber Harness）產品群，主力放量於分波平台（FR）及分路平台（DR），另Jumper/Cable產品群，以多模/單模平台為業務發展主軸，主力放量於多模平台（MM）及單模平台（SM），唯終端應用架構改變，光進銅退延遲，以及AI供應鏈體系分流，需求平緩。而旗下800G/1.6T光纖套件(Fiber Harness)產品群，將以高速光收發器平台為業務發展主軸，主力布局於分路平台(DR)及分波平台(FR)。預計將在今年下半年上量，其市場主力著重在北美區塊。

張文樵強調，波若威CPO技術聚焦在Optical 1/0的部分，主力包含光纖套件產品群及光纖配線盒產品群，採用新型光纖陣列，包含偏振保持光纖，裸光纖研磨，二維光纖排列等非傳統設計乃至外部雷射源（ELS）相關產品，皆為波若威重點開發項目。而針對「電信市場」，則因北美電信補助計畫不明朗，及終端客戶庫存去化狀態未如預期，下世代CATV應用之WDM產品群需求相對疲軟，另在下世代PON/FTTH應用之BRANCH高、低通道產品群及其運營商之區域布建速度則互有消長，需求持平。