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品安2月轉虧為盈 股價今年來已彈升75%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

品安（8088）近期股價漲勢剽悍，18日挾50,759張大量，股價收高5.26%、報35元，連5日收高；3月以來股價漲幅近46%，今年以來漲幅更達75%。今日公告2月每股盈餘0.004元，較去年同期轉虧為盈。

品安今日公告，由於近期多次達公布注意交易資訊標準，公布2025年2月營收8,500萬元，稅前淨利20萬元，歸屬母公司業主淨利20萬元、年增120%，每股盈餘0.004元，較去年同期轉虧為盈；2024年營收10.75億元，稅前淨利1,200萬元，歸屬母公司業主淨利1,000萬元，每股盈餘0.16元。

籌碼面上，外資、自營商近兩日皆連續買超，合計1,687張；3月以來至17日止，外資買超959張、自營商買超94張，三大法人買超1,053張。

品安2024年底裁掉約公司半數人力，大股東暨董事金士頓科技也退出董事會，引起當時股價波動劇烈，今年初盤中更一度探低至18.2元。但隨著近日記憶體產業透暖，股價也受到提振。

品安去年底曾表示，應對DRAM產業起伏不定，調降DRAM生產比重，分散經營風險，轉型多元製造智能工廠。品安自去年8月取得IATF16949車用認證，成為少數進軍車用市場的台灣記憶體模組廠，現階段已開始生產相關產品，計劃進一步爭取更多車用訂單，開發新應用市場。

記憶體模組

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