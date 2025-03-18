和迅財報／去年獲利1.47億元、大增逾3倍 EPS 3.2元

興櫃再生醫療公司和迅（6986）近日董事會通過去年財報，全年營收達2.86億元，營業利益1.56億元，稅後淨利達1.47億元，每股稅後純益（EPS）達3.2元，分別年增119.36％、468.90％、339.62％、332.43％，除持續推進臨床試驗進度與投資先進製程設備，在研發費用與資本支出增加的同時，依然達成全年獲利大幅躍進，且連續三年改寫歷史新高紀錄。

和迅2024全年度營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達91.01％、54.37％、51.40％，自2022年以來，已連續三年締造三率三升亮眼佳績，毛利絕對金額較去年更達倍數成長。和迅表示，公司自創立以來始終堅守「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」雙軌並進營運模式，以CDMO/CMO業務提供穩定現金流收入支持幹細胞與外泌體技術的研發，研發成果所創造先進製程與技術則投入客戶服務，此模式為公司在發展期內奠定穩健成長基礎。

和迅自成立之初，即訂定明確短、中、長期發展策略。短期以CDMO/CMO收入穩定貢獻營收、中期仰賴既有客戶進入CMO階段穩定成長外，同時已成熟技術與製程對外產生授權收益，長期則除前兩項業務持續增長外，藉由新藥開發成果來達成爆發性成長。

和迅表示，2024年度除CDMO/CMO業務營收持續成長外，也達成中期營運目標的技術授權。公司在細胞生產與外泌體技術上的進展，成為2024年的重要成長動能。2024年和迅完成十公升級細胞產能與百公升級外泌體量產平台建置，並成功將技術應用拓展至委託製造、臨床治療與醫材應用等領域，充分滿足國內外客戶需求，達成台灣市場成長外，國際客戶數量與金額也同時成長。而除了上述營運有所斬獲外，長期的新藥開發目標，異體臍帶間質幹細胞的臨床試驗進度也持續推進中。

展望未來，和迅將延續「研發創造業務、業務支持研發」的雙軌策略達成興櫃以來對所有股東的承諾，一方面強化CDMO/CMO業務規模以滿足全球市場對高品質再生醫療產品的需求；另一方面加大幹細胞與外泌體技術的研發投入，以探索更多臨床應用可能性，包括老退化疾病及其他慢性病治療領域。

同時，公司也持續深化國際布局，除強化董事團隊外，亦深化經理人團隊招募優秀人才擴大營業，以持續借重董事團隊的專業領域達成跨領域合作與快速發展。隨著全球再生醫療市場規模擴大及臨床應用突破，使和迅在既有客戶成長且國內外新客戶增加加持下，有信心在未來保持高度成長。值此再生醫療潮流下，和迅將致力讓公司成為台灣與全球細胞治療產業不可或缺的角色，迎向再生醫療產業的大幅成長浪潮，持續為所有股東創造公司價值。