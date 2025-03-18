快訊

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

比特犬2度咬傷人！動保處隔11天才重罰 蔣萬安下令要求這件事

和迅財報／去年獲利1.47億元、大增逾3倍 EPS 3.2元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃再生醫療公司和迅（6986）近日董事會通過去年財報，全年營收達2.86億元，營業利益1.56億元，稅後淨利達1.47億元，每股稅後純益（EPS）達3.2元，分別年增119.36％、468.90％、339.62％、332.43％，除持續推進臨床試驗進度與投資先進製程設備，在研發費用與資本支出增加的同時，依然達成全年獲利大幅躍進，且連續三年改寫歷史新高紀錄。

和迅2024全年度營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達91.01％、54.37％、51.40％，自2022年以來，已連續三年締造三率三升亮眼佳績，毛利絕對金額較去年更達倍數成長。和迅表示，公司自創立以來始終堅守「新藥開發」與「CMO/CDMO服務」雙軌並進營運模式，以CDMO/CMO業務提供穩定現金流收入支持幹細胞與外泌體技術的研發，研發成果所創造先進製程與技術則投入客戶服務，此模式為公司在發展期內奠定穩健成長基礎。

和迅自成立之初，即訂定明確短、中、長期發展策略。短期以CDMO/CMO收入穩定貢獻營收、中期仰賴既有客戶進入CMO階段穩定成長外，同時已成熟技術與製程對外產生授權收益，長期則除前兩項業務持續增長外，藉由新藥開發成果來達成爆發性成長。

和迅表示，2024年度除CDMO/CMO業務營收持續成長外，也達成中期營運目標的技術授權。公司在細胞生產與外泌體技術上的進展，成為2024年的重要成長動能。2024年和迅完成十公升級細胞產能與百公升級外泌體量產平台建置，並成功將技術應用拓展至委託製造、臨床治療與醫材應用等領域，充分滿足國內外客戶需求，達成台灣市場成長外，國際客戶數量與金額也同時成長。而除了上述營運有所斬獲外，長期的新藥開發目標，異體臍帶間質幹細胞的臨床試驗進度也持續推進中。

展望未來，和迅將延續「研發創造業務、業務支持研發」的雙軌策略達成興櫃以來對所有股東的承諾，一方面強化CDMO/CMO業務規模以滿足全球市場對高品質再生醫療產品的需求；另一方面加大幹細胞與外泌體技術的研發投入，以探索更多臨床應用可能性，包括老退化疾病及其他慢性病治療領域。

同時，公司也持續深化國際布局，除強化董事團隊外，亦深化經理人團隊招募優秀人才擴大營業，以持續借重董事團隊的專業領域達成跨領域合作與快速發展。隨著全球再生醫療市場規模擴大及臨床應用突破，使和迅在既有客戶成長且國內外新客戶增加加持下，有信心在未來保持高度成長。值此再生醫療潮流下，和迅將致力讓公司成為台灣與全球細胞治療產業不可或缺的角色，迎向再生醫療產業的大幅成長浪潮，持續為所有股東創造公司價值。

新藥開發 營收

延伸閱讀

美攻擊胡塞組織 紅海之亂時間拉長 貨櫃三雄業績添想像空間

137家大咖公司去年獲利年增幅高逾四成

全民權證／京鼎 押寶逾120天

統振2024年 EPS 3.59元 配息3.11元

相關新聞

大同減資5% 每股退0.5元

大同公司（2371）昨（17）日召開股東臨時會，通過減資5％、每股退還股東0.5元現金議案。大同董事長王光祥指出，經營團...

遠雄出售商辦 進帳6.1億

遠雄（5522）昨（17）日公告，出售商辦「遠雄商舟」房地四戶、車位25車，交易總金額約6.1億元，買方為新日興股份有限...

達麗奪高雄公辦都更案

達麗建設（6177）奪公辦都更再下一城，昨（17）日公告分別獲選「高雄市左營區廍後段3-6地號等7筆土地單元一及單元二」...

2奈米建廠效應 國產沾光

混凝土大廠國產（2504）昨（17）日表示，台積電衝刺先進製程，高雄楠梓園區2奈米廠進度超前，隨著台積電全球最大2奈米廠...

泰山調薪5% 2025年獲利拚增雙位數

泰山（1218）總經理沈怡君昨（17）日表示，2025年啟動調薪計畫，預計基層員工調薪5%；今年迎來75周年，泰山將聚焦...

豐興、東鋼 建築用鋼價持平

國際廢鋼行情持穩，豐興﹙2015﹚昨﹙17﹚日開盤，國內廢鋼、鋼筋、型鋼全面平盤；另H型鋼大廠東鋼3月下半月基價持平；區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。