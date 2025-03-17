中光電擬配現金1.5元

中光電（5371）去年每股純益2.1元，董事會昨（17）日決議擬配發1元現金股利，並加計以資本公積配發0.5元現金，合計1.5元。配息案將於6月18日股東常會承認，並進行董事會改選。展望本季營運，淡季效應明顯，電視背光模組產品估季減五成；新機種第2季起開始放量，全年出貨量將優於2024年。

中光電去年合併營收396.69億元，年增0.5%。毛利率17.77%，年減2.16個百分點。稅後純益8.2億元，年減41.1%；每股純益2.1元，為近12年新低。展望今年，節能產品首季受傳統淡季影響，估出貨與去年第4季相當。2025年營運受惠經濟回溫及關稅戰，將帶動TV、PID及NB需求回穩及提前備貨效益，且監視器模組及監視器整機新生意已於越南廠量產並將逐步放量。