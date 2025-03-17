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網家董事會 統一加入

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網路家庭（8044）昨（17）日公告，執行長張瑜珊、財務長周磊兩席個人董事辭職，主要是董事會成員調整，完成統一企業加入董事會的相關程序。

統一去年透過私募案投資網路家庭，預計取得兩席董事。今年私募案完成後，2月14日網路家庭公告公司法人董事改派代表人，法人董事賽特資訊服務改派兩席法人代表，包括統一超商數位發展中心主管林振德與統一超商物流長胡長熹。

網路家庭今年將改選董事，將提出新董事提名名單，預計名單會納入統一兩位董事代表，後續在股東會選任董事後，正式進入董事會。

網路家庭先前公布2024年第4季及全年財務報告。2024年營收375.63億元，年減8.5%；合併營業虧損3.54億元；合併稅後淨損4.28億元；歸屬於母公司業主稅後淨損5.76億元，每股淨損4.08元，是連續三年虧損。

去年第4季單季合併營收110.08億元，合併營業虧損2.11億元；歸屬於母公司業主稅後淨損2.24億元，每股淨損1.59元，是連八季虧損。網路家庭2024年虧損雖然相對收斂，但營收也持續下降。今年1、2月合計營收達59.88億元，年減10.2%，營收尚未回到成長軌道。

網路家庭表示，集團2025年將持續專注於優化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用。本業B2C電商事業持續專注於產品銷售組成、毛利結構及費用面的優化，追求體質健康的營收成長。另一方面，集團內各轉投資子公司則朝獲利增長或虧損收斂的方向發展，目前旗下金融科技事業、交易市集部門以及日本跨境電商服務持續為集團帶來穩定獲利。

營收 網路家庭

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