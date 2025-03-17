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統振獲利逾九成發給股東 每股配3.11元、殖利率5.47%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

統振（6170）去年每股稅後純益3.59元，每股配發3.11元現金股利，統振17日下跌0.4元，收56.9元，現金殖利率5.47%。統振表示，2025年將持續拓展移工經濟商機。

統振公布2024年第4季營收為7.74 億元，季增5.16%、年增25.5%

統振累計2024年營收為29.06億元，年增28.50%，歸屬於母公司淨利3.3億元，年增32.5%，每股稅後純益3.39元，獲利創近20年來新高。

統振董事會決議通過，每股配發現金股利3.11 元，盈餘分配率達91.74%，現金殖利率達5.47%。

展望2025年，統振強調，將在既有的金融科技基礎上，強化Quick Pay 的功能與服務，提供更多元的匯款選擇，並積極推展移工機票業務，打造更完善的移工一條龍生活服務，同時也將水平拓展業務市場範圍，計劃能將成功的商業模式複製到其他新的市場地區，帶來更廣闊的成長空間，並深度掌握移工經濟所帶來的商機。

營收 移工

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