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千金股即將變身！世紀2月獲利暴衝 1拆20末班車臨近

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

世紀（5314）3月以來股價漲幅達5成以上，上周正式進入台股千金俱樂部，17日股價收平在1,210元。由於近期多次達公布注意交易資訊標準，公布2月營收1.45億元、年增150%，稅前淨利9,100萬元、年增237%，歸屬母公司業主淨利8,900萬元、年增230%，每股盈餘6.08元，遠勝去年同期的1.84元。

世紀3月17日也重訊公告，董事會決議通過股票面額變更，由面額新台幣10元、變更為新台幣0.5元；舊股票最後交易日為114年3月19日，換發股票基準日為3月28日。

世紀公布，舊股票最後交易日為114年3月19日，3月20日~3月28日停止交易，3月23日為最後過戶日，換發股票基準日為3月28日，3月24日~3月28日舊股票停止過戶，有價證券換發日為3月31日，同日新股票上櫃買賣、舊股票終止上櫃。自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票之權利義務與舊股票相同。

世紀提醒，配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日收盤價之1/20，請投資人注意。

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