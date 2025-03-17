桓鼎衝刺綠色能源業務 樂觀首季營運

桓鼎-KY（5543）展望2025年第1季，桓鼎持審慎樂觀看法。桓鼎秉持提升整體營運綜效，拓展外銷金屬建材自有業務並全力衝刺綠色能源業務為目標，其中針對綠色能源業務方面，目前已陸續取得南美、日本、台灣地區小量訂單，亦積極爭取其他各式案場應用合作契機，同時持續優化儲能牆生產管理，以期加速帶動儲能牆產品步入量產階段，以期創造未來營運正面效果挹注。

桓鼎全體經營團隊秉持「降本增效」策略，全力推動綠色能源業務轉型、重回營運獲利常軌為主要目標，其中，針對中國大陸內銷牆板業務方面，加大落實成效管控、強化應收帳款管理機制、以及推進中國大陸資產活化規劃，且近兩年拓展外銷金屬建材自有業務接單，2024年外銷自有業務銷售已優於與德國OWA集團代工水準，未來仍持續擴大外銷自有業務接單，除下降中國大陸內銷牆板業務影響集團營運包袱，有機會增添綠色能源業務旗下儲能牆系統產品接單，助力整體營運正面效果挹注。

桓鼎戮力優化集團財務結構，陸續已於2024年底及2025年初完成私募共計5,000張，亦已全數募足股款，強化財務結構，引進長期戰略性投資人，以期擴大現有優勢，共同成長。桓鼎指出，仍看好綠色能源業務長期業務良好發展，除與日本經銷客戶、電動車充電解決方案供應商攜手結盟共同推廣，截至目前桓鼎已於日本、台灣設立共四個示範案場等實績，並持續深化結盟夥伴擴增海外示範案場落地，以及推進歐洲IEC、日本JIS安規認證申請，有助於創造儲能牆系統明顯放量。

桓鼎2024年全年合併營收34.03億元，年增4.23％，受惠電池模組產品保持良好出貨，加上外銷金屬建材銷售明顯提升，挹注2024年整體毛利率達14.56％，年增2.81個百分點，惟受到中國大陸內銷牆板競爭加劇，影響整體產能利用率、以及提列預期信用減損損失，致使2024年全年稅後淨損歸屬母公司業主2.31億元，每股稅後虧損(EPS)達5.67元，若排除中國大陸建材業務稅後虧損2.27億元影響，桓鼎2024年全年營運仍為獲利水準。