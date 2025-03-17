快訊

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

盛弘「好鄰居藥業聯盟」供藥服務 擴大至近4,000家診所

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

盛弘（8403）17日表示，「好鄰居藥業聯盟」今年乘勝追擊，除與敏盛醫院體系統採購藥品外，將供藥服務擴展至診所體系，透過盛弘集團旗下方鼎資訊以及策略聯盟夥伴耀聖資訊電子病歷平台，提供近4000家診所藥品聯合採購服務，進一步擴大服務規模。

躍獅健康與藥師公會全聯會2024年初合作成立的「好鄰居藥業聯盟」平台，提供獨立型社區藥局聯合採購服務廣受歡迎，短短一年內，會員成長至近千家，營業額增加5億元，在全台健保藥局覆蓋率逾12％。好鄰居藥業聯盟透過聯合採購，共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流，規模經濟的效益逐漸發揮。除了持續爭取更多社區藥局加入好鄰居藥業聯盟，躍獅健康今年將開發通路及數位平台經濟，推展自有品牌躍獅YES保健品，並強化電商平台的網路行銷活動，增加業績成長動能。

盛弘14日董事會通過去年財報，2024年營收43.26億元，年成長11.68％；營業利益1.78億元，成長49.87％；稅後純益2億元，成長60.65％，每股稅後純益1.53元。董事會同時通過2024年度盈餘分配案，每股將配發現金股利0.5元、股票股利0.5元，合計配發1元股利。公司表示，看好躍獅健康、敏盛智慧健康管理中心、智醫康寓等近年重點業務的投資效益逐漸顯現，將是集團今年獲利繼續攀升的重要助力。

延伸閱讀

跨醫學中心就醫不用再申請病歷 衛福部：預計2年內完成

新北高齡長輩76萬人 侯友宜：盼AI科技結合智慧健康照顧長輩

融程電毛利率維持高檔

避孕藥可在藥局買嗎？ 衛福部決議明天開會討論

相關新聞

偉康總座陳怡良：高毛利自有產品 今年訂閱制比率拚過半

數位身分認證領導商偉康（6865）積極建構「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，隨著自有品牌與訂閱...

茂達今年拚賺逾一股本

電源管理IC廠茂達（6138）去年業績增逾一成，每股純益逾9元，法人預期，該公司本季淡季不淡，第2季業績有望持續加溫，今...

協易機接單看到明年

沖床龍頭廠協易機械（4533）在手訂單金額逾20億元，能見度看到2026年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主...

創業家2024年EPS -3.63元 虧損擴大

創業家兄弟（8477）昨（16）日公告2024年財報，全年稅後淨損1.27億元，虧損持續較2023年的1.15億元擴大，...

和勤樂觀業績穩定向上

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）表示，今年將陸續有商用車新項目、國際車廠平台件推出，以及下半年將放量的紡織器械零件，...

虎山 18日轉上市

汽車零組件廠虎山（7736）將於明（18）日轉上市，該公司對今年新產品及新客戶挹注營運的效益充滿信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。