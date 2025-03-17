盛弘「好鄰居藥業聯盟」供藥服務 擴大至近4,000家診所
盛弘（8403）17日表示，「好鄰居藥業聯盟」今年乘勝追擊，除與敏盛醫院體系統採購藥品外，將供藥服務擴展至診所體系，透過盛弘集團旗下方鼎資訊以及策略聯盟夥伴耀聖資訊電子病歷平台，提供近4000家診所藥品聯合採購服務，進一步擴大服務規模。
躍獅健康與藥師公會全聯會2024年初合作成立的「好鄰居藥業聯盟」平台，提供獨立型社區藥局聯合採購服務廣受歡迎，短短一年內，會員成長至近千家，營業額增加5億元，在全台健保藥局覆蓋率逾12％。好鄰居藥業聯盟透過聯合採購，共享、共用躍獅原有的藥品GDP倉儲物流，規模經濟的效益逐漸發揮。除了持續爭取更多社區藥局加入好鄰居藥業聯盟，躍獅健康今年將開發通路及數位平台經濟，推展自有品牌躍獅YES保健品，並強化電商平台的網路行銷活動，增加業績成長動能。
盛弘14日董事會通過去年財報，2024年營收43.26億元，年成長11.68％；營業利益1.78億元，成長49.87％；稅後純益2億元，成長60.65％，每股稅後純益1.53元。董事會同時通過2024年度盈餘分配案，每股將配發現金股利0.5元、股票股利0.5元，合計配發1元股利。公司表示，看好躍獅健康、敏盛智慧健康管理中心、智醫康寓等近年重點業務的投資效益逐漸顯現，將是集團今年獲利繼續攀升的重要助力。
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