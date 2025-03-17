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偉康總座陳怡良：高毛利自有產品 今年訂閱制比率拚過半

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康總經理陳怡良（左）、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影
偉康總經理陳怡良（左）、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影

數位身分認證領導商偉康（6865）積極建構「OETH 智慧資安」與「Nous 智能決策」雙核心產品線，隨著自有品牌與訂閱制業務占比持續攀升，毛利率穩健上揚，偉康總經理陳怡良表示，全年營收貢獻占比劃分為「勞務收入、授權收入、銷貨收入」三類，其中毛利最高的又以自有產品授權收入為主，團隊今年營運重點是繼續推升來自高毛利授權產品的收入占比，2023年時訂閱制占比只有達到7%，不過在2024時已成長5倍至34%，而2025年目標希望可以成長至過半。

陳怡良透露，授權收入來自於自研產品的貢獻，毛利率最高。目前該部分的續訂率超過90%，其中Data & AI 營收占比超過50%。

至於東南亞市場，陳怡良指出，偉康自從2024年下半年就已經開始布局，首先從泰國、越南兩地的市場切入，目前已在當地找到幾個我們覺得可以策略合作的夥伴，不過還需要一些時間讓合作效益發酵，但團隊看好整塊地區的發展布局，預計最快在2025年就可以開始產生貢獻。

陳怡良表示，團隊在東南亞的規劃，有別其他業者大設分公司來布局，而是選擇較保守的方式逐步切進，雖然耗費的時間較長，但團隊認為這種事情急不得，而偉康2025年將不會在任何地方設置任何的子公司，則是會透過策略合作夥伴來推動發展，

不過長遠來看，陳怡良透露，資安市場本身的成長並不會停止，隨著金管會政策的推動，以及製造業需求的帶動，資安本身的發展仍將以極快的速度繼續擴大，而目前市場上也有很多全新的資安議題暴露出來，偉康2025年目標重點將智慧資安、跟智能決策的產品線滲透率提高。

陳怡良坦言，資安領域非常廣泛，而偉康主要在做的部分，包括「人的安全」、「設備的安全」、「網路的安全」這三大範疇，憑藉旗下雙核心產品線，持續推升自有品牌與訂閱制業務的市場黏著度，隨著客戶黏著度的增加，也將帶動整體毛利率表現的提升。展望未來，陳怡良看好整個市場在AI等題材的持續帶動之下，將持續擴大發展。

偉康總經理陳怡良（左）、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影
偉康總經理陳怡良（左）、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影

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