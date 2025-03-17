沖床龍頭廠協易機械（4533）在手訂單金額逾20億元，能見度看到2026年，近期包括美國、日本及東南亞市場都不錯，訂單主要來自新能源車、燃油車、AI伺服器及高級3C家電等設備產業。

協易機近年積極朝「高科技製造服務業」轉型，陸續開花結果，其伺服沖床已打入航太龍頭漢翔空巴供應鏈，去年第4季起開始供貨，預期新的製造工法將在今年底到明年逐步發酵，帶動相關設備出貨。

另外，協易機的伺服沖床在去年第4季，切入AI伺服器機殼與滑軌供應鏈，並開始出貨台商位於東南亞的生產工廠，主要供應歐美一線AI伺服器大廠；客戶預計今年第2季投產，相關效益下半年起發酵。

協易機伺服沖床搶攻氫燃料電池的零組件供應鏈也有所斬獲，與客戶共同開發、專為氫燃料電池雙極板加工用的高精度特級加工用伺服沖床，已進入最後開發階段，預計今年7月將在日本東京舉行的金屬成型設備展中亮相。