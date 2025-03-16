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創業家2024年EPS -3.63元 虧損擴大

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

創業家兄弟（8477）昨（16）日公告2024年財報，全年稅後淨損1.27億元，虧損持續較2023年的1.15億元擴大，每股淨損3.63元，連續四年虧損。

創業家去年第4季合併營收1.77億元，季增0.4%，年減46.5%；毛利率15.14%，季減1.35個百分點，年增1.44個百分點；營益率負12.36%，較前一季的負11.25%惡化，但較2023年同期的負15.5%改善；稅後淨損0.22億元，較前一季與2023年同期改善，每股淨損0.56元。

創業家去年合併營收8.78億元，年減33.1%；毛利率18.38%，年增2.12個百分點；營益率負11.55%，較2023年的負8.63%惡化。

創業家兄弟去年初由新買主森鉅科技材料收購60%股權，並正式入主，由總經理黃筱芸領軍的新團隊，目標短期內達到平台營運績效回穩，長期希望引入更多在地優秀品牌接觸消費者，善用母集團資源達成完整上下游整合目標。

創業家兄弟 毛利率

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