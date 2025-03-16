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虎山 18日轉上市
汽車零組件廠虎山（7736）將於明（18）日轉上市，該公司對今年新產品及新客戶挹注營運的效益充滿信心。
虎山是全球最大售後車門把手製造商，並且是CAPA唯一車用鏡頭與超聲波雷達認證策略夥伴。法人看好，虎山不只是全球AM車門把手龍頭，也是車用電子布局進階關鍵零組件供應商，隨著美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件，有助推升虎山今年營收、獲利可望再創新高。
虎山2024年營運繳出漂亮成績單，全年營收約13.6億元，年增率近17%；稅後純益約4.94億元，年增66%，每股純益7.19元，創下公司成立以來新高紀錄。
虎山表示，看好2025受惠於跨入車用電子將開始發酵，全年營收、獲利將再度挑戰新高。
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