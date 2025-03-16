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三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

茂達去年EPS超過9元 今年挑戰賺一個股本以上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC業者茂達（6138）去年業績增逾一成，每股純益超過9元，法人預期，該公司本季表現將呈現淡季不淡，第2季業績有望持續加溫，今年整體表現有機會更上層樓，挑戰再度賺進一個股本以上。

茂達去年合併營收為60.89億元，年增12.4％，歸屬母公司業主淨利為7.2億元，年增約四成，每股純益為9.89元。進入今年，茂達前兩月的業績表現依然維持增長，合併營收為11.96億元，年增17％。

至於茂達本身，雖然PC市況與相關應用並不算特別熱絡，不過由於其客戶端庫存水位已偏低，本季有不少回補庫存力道，同時伴隨著部份客戶因應關稅不確定性而有提前拉貨情形，帶來急單現象。因此法人估計，茂達本季業績不但有望優於去年同期，同時也將比去年第4季佳。

茂達近年持續開發新產品，在風扇馬達驅動IC方面，該公司本季受惠於遊戲機客戶將推出新機，相關拉貨動能格外強勁。另外，該公司還有採用新架構的伺服器氣冷應用產品，估計最快將於年底開始挹注營收，明年進一步放量。至於NB應用方面，因應運算能力提升帶來的需求，市場有越來越高比例的終端產品採用雙風扇設計，預期對於其相關風扇驅動IC產品表現也將有幫助。

每股純益 營收

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