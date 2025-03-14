新應材去年EPS 8.5元 邁向爆發期

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

半導體特化材料新應材（4749）昨（14）日公布2024年全年稅後純益6.97億元，年增1.19倍，改寫新高，每股純益（EPS）8.5元。

受惠於半導體先進前段製程放量，去年獲利表現亮眼，董事長詹文雄表示，新擴建的高雄廠二期可望於近期試量產、同步展開客戶驗證期，預估2026年進入量產放大期。

新應材由面板光阻材料廠成功轉型為半導體特化材料供應，主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。新應材今年元月中旬以480元掛牌上櫃，昨天收520元，上漲11元。累計今年前兩個月營收6.33億元，年增37.56%。

新應材是目前國內唯一在半導體微影製程，從原料合成、純化到配方自主設計，且持續擴大量產規模的特化材料公司。詹文雄表示，新應材光阻周邊的表面改質劑業績，未來成長動能將隨著2奈米製程導入量產進入成長爆發期。

新應材成立於2003年，初期產品以面板光阻及清洗劑為主，顯示器相關營收曾達98%。2018年董事會改組後，轉型加碼投資半導體特化材料市場，如今半導體相關業績貢獻營收比重約八成。

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